وزير خارجية إسرائيل يرد على أردوغان بشأن اتهامات الإبادة: تركيا أبادت الأرمن في الماضي

رد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اعتزامه إعداد وثائق لرفع "قضية إبادة" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



وقال كاتس في تغريدة على موقع "إكس" اليوم: "دولة ارتكبت إبادة ضد الأرمن في ماضيها، تفاخر حاليا باستهداف إسرائيل بمزاعم لا أساس لها، إننا نتذكر الأرمن والأكراد" بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.



وأضاف كاتس موجها حديثه إلى الرئيس التركي: "تاريخكم يتحدث عن نفسه، إن إسرائيل تقف دفاعا، وليس تدميرا،(عن نفسها) ضد حلفائك البربريين".



وكتب كاتس يقول: "إن رئيس تركيا، الدولة التي نفذت الإبادة الجماعية ضد الأرمن واعتقدت أن العالم سيصمت عنها، فخور اليوم لأنه سلم إلى محكمة لاهاي المواد التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية"بحسب شبكة يورونيوز الإخبارية.



وأضاف الوزير الإسرائيلي موجها حديثه إلى أردوغان: "لقد سمعناك. لم ننسَ المحرقة الأرمنية والمجازر التي ارتكبتها تركيا بحق الأكراد. أنتم مرتكبو الإبادة الجماعية الحقيقيون" وقال"إننا ندافع عن أنفسنا في مواجهة أصدقائك البربريين".



وكان أردوغان قد أكد أن "كافة الوثائق التي قدمتها تركيا لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى الإبادة الجماعية" التي بدأت ضد إسرائيل.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا، بحسب يورونيوز.



وقال الرئيس أردوغان إنه "ستتم إدانة إسرائيل بقضية الإبادة الجماعية وفقًا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".



وأضاف: "كافة الوثائق التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".



من جهة أخرى، قال أردوغان إنه كان يود أن يرى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، "أكثر ودًا بهذه الفترة، لكنه قلّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرًا وبدأ يدلي بتصريحات مختلفة تمامًا".