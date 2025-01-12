جامعة عين شمس: افتتاح محضن مجاني يضم 70 حضانة وطوارئ للأطفال ومركز كيماوي بالمدينة الطبية

رئيس جامعة عين شمس لـ"الشروق": استقبال 72 ألف مريض سنويًا بدلًا من 36 ألف بعد الافتتاحات

170 مليون جنيه إجمالي تكلفة الوحدات والطوارئ الجديدة

تشهد جامعة عين شمس افتتاحات داخل المدينة الطبية المتكاملة والتي تضم 9 مستشفيات و6 مراكز متخصصة، حيث سيتم افتتاح المحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد، وطوارئ الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي، ووحدة القولون والمستقيم والشرح قسم 6 جراحة وقسم 3 عظام، بتكلفة حوالي 170 مليون جنيه، وذلك نهاية يناير الجاري.

وقال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ضياء زين العابدين، إن المحضن المجاني تكلف أكثر من 46 مليون جنيه وتعد مستشفى النساء والتوليد مركزًا لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى رعاية فائقة حيث تجري 13 ألف حالة ولادة وتم تطوير المحضن القديم والذي كان يحتوي على 24 حضانة ليصبح عدد الحضانات 70 حضانة ويخدم قرابة 222 طفلًا سنويًا ومع هذا التطوير من المفترض أن يخدم قرابة 700 طفل سنويًا، متوقعًا أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى مع هذه الافتتاحات.

وأضاف زين العابدين خلال تصريحات لـ"الشروق": أن طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم تخطت تكلفته 61 مليون جنيه ويهدف إلى خدمة المرضى في كافة التخصصات ومرضى السرطان وأمراض الدم ويضم منطقة طوارئ ومنطقة عيادات خارجية ومنطقة الصيدلة وتضم أجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي ومنطقة نقل الدم لسحب العينات وعيادة تخصصية، حيث أن عدد أسرة الطوارئ الحالية 9 أسرة ومع التطوير أصبح عدد أسرة الطوارئ 25 سريرًا ويصبح عدد كرفانات نقل الدم 45 سريرًا بدلًا من 12 سرير وكان يخدم حوالي 36 ألف مريض سنويًا ومن المتوقع أن تصل الخدمات إلى ما يقرب من 72 ألف مريض سنويًا.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن تكلفة وحدة القاولون والمستقيم تكلفت 31 مليون جنيه وزادت عدد الأسرة من 15 إلى 20 سريرًا ويحتوي القسم الجديد على وحدة إقامة للمرضى بها 9 غرف كل غرفة مزودة بوحدات من الأسرة بالإضافة إلى 5 غرف لمهمات نظيفة وغير نظيفة وتحضير العلاج ومخزن وغرفة فحص.

وأشار إلى تطوير قسم 3 عظام بتكلفة 30 مليون جنيه، لافتًا أنه قسم خدمي تمت مراعاة مكافحة العدوى أثناء الإنشاءات الجديدة وسيضم 6 غرف مزدوجة للإقامة وغرفة بعدد 3 أسرة بالإضافة إلى غرف للمهمات النظيفة وغير النظيفة وتحضير للعلاج.