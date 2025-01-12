الحكومة الألمانية تتوقع تأثير تفشي الحمى القلاعية على الصادرات الزراعية لألمانيا

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية، إلى أنه من المحتمل أن يؤدي تفشي مرض الحمى القلاعية بين الجاموس في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا إلى عرقلة الصادرات الزراعية الألمانية.

وأعلنت وزارة الزراعة الألمانية اليوم الأحد، أنها تتوقع توقف تصدير الحليب ومنتجات الألبان واللحوم ومنتجات اللحوم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ويعود السبب في ذلك إلى أنه لم يعد من الممكن إصدار العديد من الشهادات اللازمة لإثبات خلو المنتجات من مرض الحمى القلاعية. وقالت الوزارة إن التأثيرات تشمل أيضًا صادرات الجلود والفِراء والبذور ومنتجات الدم.

وأكدت الوزارة أن نقل الحيوانات خارج المناطق المحظورة، لا يزال ممكنا داخل الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف فيروس الحمى القلاعية في عينات من الجاموس المائي في بلدة هينوف الواقعة بولاية براندنبورج والقريبة من العاصمة الألمانية برلين. وكإجراء احترازي، تم إعدام خنازير وحيوانات أخرى من ذوات الحوافر والتي كانت موجودة بالقرب من تلك المنطقة.

وتطبق ولاية براندنبورج حتى غد الاثنين حظرا على نقل الحيوانات ذات الحوافر، بما في ذلك الخنازير والأبقار والأغنام والماعز والغزلان الحمراء والظباء.