كشف المنتج ريمون مقار مؤلف مسلسل أولاد الراعي المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026، عن طبيعة العمل قائلًا: ""مسلسل أولاد الراعي..هيبقى مختلف في أحداث كثيرة ودوائر صراع كبيرة جدًا".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"،إن العمل على المسلسل بدأ منذ عام ونصف بما يعكس جودة تستحق المشاهدة، قائلًا: "بنقدم ممثلين ثقال جدًا في ماتش تمثيل قوي.. وبقالنا سنة ونص شغالين على الورق.. والجودة اللي هنقدمها السنه دي تستحق المشاهدة"

ولفت إلى أن العمل يُمثل البطولة المُطلقة الأولى للفنان ماجد المصري، والذي سيقدم دورًا جديدًا عليه، معلقًا: "التجربة محسوبة كبطولة لماجد المصري".

وأشار إلى مشاركة مجموعة مهمة من الفنانين في إنجاح هذه التجربة ومنهم أمل بوشوشة، نرمين الفقي، أحمد عيد، خالد الصاوي، وفادية عبد الغني وغيرهم

ووصف الفنانة نرمين الفقي بالفنانة "اللي مخدتش حقها" نتيجة لحصرها في أدوار "البنت الكيوت" مؤكدًا أنها ستكون "مفاجأة رمضان" هذا العام.

ويُذكر أن أحداث المسلسل تدور حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخلها بالإضافة لصراعات مع المنافسين والأعداء خارجيين.

ويُشارك في المسلسل مجموعة من النجوم ، أبرزهم ماجد المصري، نرمين الفقي، أحمد عيد، خالد الصاوي، فادية عبد الغني، ويأتي من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.