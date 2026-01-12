استطلاع: تزايد رفض الأمريكيين للحزبين السياسيين الرئيسيين

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأمريكيين يرفضون بشكل متزايد الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب أن ما يقل قليلا عن النصف، وتحديدا 45% من البالغين في الولايات المتحدة يصفون أنفسهم الآن بأنهم مستقلون. ويعد هذا تحولا كبيرا عما كان عليه الوضع قبل 20 عاما، عندما قال ما يقرب من ثلث الأمريكيين إنهم لا يؤيدون الديمقراطيين أو الجمهوريين.

ويبدو أن هذه المجموعة مدفوعة، بشكل متزايد، بعدم رضاها عن الحزب الحاكم، وفقا لتحليل جالوب. وقد يكون هذا الوضع جيدا للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي هذا العام، لكنه لا يعد بالولاء الدائم لهم.

ووجدت "جالوب" أن المستقلين انجذبوا نحو الديمقراطيين خلال العام الماضي عندما سئلوا عن الحزب الذي يميلون إليه، لكن المواقف تجاه الحزب لم تتحسن. وهذا يشير إلى أن مكاسب الديمقراطيين ربما تكون أكثر ارتباطا بوجهات النظر السلبية من المستقلين تجاه الرئيس دونالد ترامب.