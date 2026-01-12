أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، وذلك لتنسيق «خطوات حساسة» مع الولايات المتحدة، بحسب موقع «العربية.نت».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة «إن بي سي» إنه «قد نرد على ما يحدث في إيران»، مشيرًا إلى أنه يتلقى إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك «كل ساعة أو أقل».

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أن بلاده «مستعدة لكل الاحتمالات العسكرية»، مشددًا على أن إيران تمتلك قدرات عسكرية واسعة مقارنة بما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة، محذرًا من أي محاولات لسحب واشنطن إلى صراع لتحقيق مصالح إسرائيلية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن عراقجي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمحاولة استئناف المفاوضات بين الدولتين، وجرى بحث إمكانية عقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

من جانبه، لم يستبعد ترامب إجراء المفاوضات، لكنه أشار إلى أنه قد يضطر للتحرك أولًا بسبب التطورات الجارية في إيران.