تتعرض كندا في الوقت الحالي لموجة طقس شديدة البرودة، تسببت في موت البعض بسبب عدم قدرة أجسام العديد على تحمل درجات الحرارة التي انخفضت عن الصفر.

وحسبما ذكرت فضائية "فوكس 8" الأمريكية، فإن من ضمن الذين فقدوا حياتهم نتيجة البرودة، امرأة تبلغ من العمر 68 عامًا، لم تستطيع تحمل درجات الحرارة المنخفضة وتسبب ذلك في موتها بمجرد مغادرتها المنزل للذهاب إلى منزل صديقتها المجاور لها.

وأبلغت صديقة المرأة التي عثرت عليها صباحًا ممدة بالشارع وجسمها متجمد إلى حدًا ما، السلطات، التي بدورها أكدت في بيان أن درجات الحرارة الحالية تشكل خطرًا وتهدد حياة المئات بعد دقائق من التعرض لها في حالة عدم ارتداء ملابس شتوية ثقيلة للغاية.

وأوضحت السلطات الكندية أن الطقس الحالي وصل إلى 44 تحت الصفر، ولهذا يجب تجنب السفر والتواجد خارج المنزل لوقت طويل، مع ضرورة ارتداء طبقات من الملابس.

ووفقًا لوكالة الصحة الكندية، فإن أكثر من 80 شخصًا يموتون سنويًا في كندا بسبب التعرض للبرد الذي يكون أغلب الوقت تحت الصفر، إضافة إلى خضوع العديد لعمليات بتر بسبب البرودة التي يتعرض لها الجسم وتتسبب في تلف الأنسجة والشرايين، وقد يصل الأمر إللا تلف الدماغ في حالة عدم تغطية الرأس خلال مغادرة المنزل، حيث أن في بعض الأيام قد يتجمد الجلد المكشوف في أقل من 10 دقائق.

https://fox8.com/news/woman-in-canada-dies-of-exposure-to-extreme-cold-after-visiting-next-door-neighbor/