• إقبال ملحوظ من الناخبين على التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة

• الحكومة رفعت عدد مراكز الاقتراع لتفادي أخطاء الانتخابات الماضية

انطلقت، اليوم الأحد، عملية التصويت في إعادة الانتخابات في العاصمة الألمانية برلين بعد حكم المحكمة الدستورية الألمانية بإلغاء انتخابات مجلس النواب في الولاية برلين التي جرت عام 2021 بعد أن شابها العديد من المخالفات.

وجرى دعوة نحو 2.4 مليون شخص من مواطني برلين للإدلاء بأصواتهم.وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات برلين 23.4% ظهر يوم الأحد (12 ظهرا). وفقا لإدارة انتخابات الولاية، كانت 25.1% في نفس الوقت من عام 2016، بحسب إذاعة RBB24.

وأفاد مراسل الشروق في برلين، بتوافد سلس للناخبين على مقار اللجان في (Wedding) بوسط المدينة، وسط تواجد لعناصر الشرطة الألمانية لتأمين الانتخابات.

وقالت متحدثة باسم شرطة برلين اليوم الأحد إن أفراد الشرطة من النساء والرجال سيظلون منتشرين على مستوى المدينة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت ألمانيا.

وأوضحت أنه يتم بهذه القوات تأمين أكثر من 2200 مركز اقتراع وتأمين البرلمان المحلي بالولاية وكذلك هيئات حكومية هناك، وقالت: "الهدف من ذلك هو تأمين المسار السليم للانتخابات"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

لماذا تتم إعادة الانتخابات؟

وتجرى الانتخابات على مستوى الولاية والمقاطعات كل خمس سنوات. إلا أنه كانت هناك العديد من المخالفات في انتخابات 26 سبتمبر 2021، دفعت المحكمة الدستورية لإصدار قرار في نوفمبر الماضي، لإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب (AGH) ومجالس المقاطعات الاثني عشر (BVV) بالكامل لأول مرة في تاريخ ولاية برلين، بحسب إذاعة RBB24.

وقررت المحكمة، إجراء إعادة الانتخابات في برلين في موعد أقصاه 90 يومًا من حكمها. هذا ما ينُص عليه في دستور برلين. وقد حدد مدير لجنة انتخابات ولاية برلين يوم 12 فبراير 2023 لإجراء إعادة الانتخابات.

وفي الانتخابات الماضية، لم يتوفر بالعديد من مراكز الاقتراع بطاقات اقتراع كافية أو وجود بطاقات غير دقيقة. وغالبا ما كان يجب على الناخبين الوقوف في طوابير لساعات.

واستمر التصويت حتى المساء واستمر في العديد من الأماكن إلى فترات تجاوزت الوقت المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 6 مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، وجرى نشر التوقعات الأولية، وهو ما اعتبرتها المحكمة الدستورية مخالفات خطيرة.

من يجوز له التصويت؟

يحق لجميع الألمان، أي الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية والذين أتموا في يوم الانتخابات 18 عامًا من عمرهم، التصويت في انتخابات مجلس النواب . وعلاوة على ذلك، هناك شرط آخر وهو أن يكون مقر إقامتهم في برلين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون انقطاع وألا يكونوا مستبعدين من حق التصويت. ومن بين المستبعدين من حق التصويت الأشخاص الذين أُلغى حقهم في التصويت بموجب حكم محكمة. يمكن أيضًا للألمان الذين يعيشون في الخارج المشاركة في التصويت، طالما كان لهم مقر إقامة في برلين.

بالإضافة إلى المواطنين الألمان، يحق أيضًا لمواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي (EU) التصويت في انتخابات مجالس المقاطعات BVV. ولكن يجب أن يكون لديهم مقر إقامة في برلين. والحد الأدنى لسن التصويت في انتخابات مجالس المقاطعات BVV هو 16 عامًا.

متى وكيف يتم التصويت؟

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها يوم الأحد 12 فبراير من الساعة 8 حتى الساعة 18. وبعد ذلك يبدأ حصر الأصوات في مراكز الاقتراع. ويتم ذلك بشكل علني، يمكن لأي شخص أن يأتي ويشاهد إن أراد ذلك.

من لا يتمكن من الذهاب شخصيًا إلى صناديق الاقتراع، فتُتاح له إمكانية التصويت عبر البريد في الأسابيع الستة التي تسبق الانتخابات. ولهذا الغرض تحتاج إلى بطاقة اقتراع. يمكن طلبها بشكل كتابي فقط، ولا يمكن طلبها عبر الهاتف. تم إرسال إشعارات الانتخابات منذ يوم الاثنين 2 يناير.

من وماذا الذي يتم التصويت عليه؟

1- مجلس النواب في برلين

مجلس النواب هو برلمان الولاية في برلين. وهو المنوط بسن القوانين وتشكيل الحكومة ومراقبتها أيضًا. يمكن للمواطنين انتخاب الأحزاب والمرشحين الأفراد الذين يريدون دخول البرلمان. ولهذا الغرض يحصل الناخبون على صوتين: واحد لحزب على مستوى الولاية والآخر للمرشح المباشر في الدائرة الانتخابية. لكي يتمكن الحزب من الانضمام إلى مجلس النواب، يجب أن يحصل على خمسة بالمائة من الأصوات الانتخابية.

2- انتخابات مجلس المقاطعة

مجالس المقاطعات (BVV) هي المجالس النيابية البلدية لمقاطعات برلين، وهي مماثلة لمجالس المدينة ومجالس البلديات في الولايات الاتحادية الأخرى. توجد اثنتا عشرة مقاطعة في برلين: شارلوتنبورج-فيلمرسدورف، فريدريشاين-كروزبيرج، ليشتنبرج، مارزان-هيلرسدورف، ميتا، نويكولن، بانكوف، راينكيندورف، شبانداو، شتيجليتز-زيلندورف، تمبلهوف-شونبيرج، تريبتوف-كوبينيك.

غير أن مجلس المقاطعة BVV ليس برلمانًا حقيقيًا. فعلى عكس مجلس النواب، تكون له صلاحيات محدودة فقط. فلا يجوز له على سبيل المثال سن القوانين. يتخذ مجلس المقاطعة BVV قرارات بشأن المرافق أو المناطق التي تكون المقاطعة مسؤولة عنها فقط. ويتضمن ذلك مثلاً المساحات الخضراء الخاصة بالمقاطعة والمباني المدرسية ومرافق الشباب، وكذلك مراكز تعليم الكبار والمكتبات. كما يتضمن هذا أيضًا تنظيم مكاتب الشباب ومصالح النظام العام.

ويوجد مجلس مقاطعة BVV في كل مقاطعة من مقاطعات برلين الاثنتى عشرة. وعادة ما يتم انتخابه كل خمس سنوات، في نفس اليوم الذي يُنتخب فيه مجلس النواب.

في انتخابات مجلس المقاطعة BVV، لا يتم انتخاب المرشحين بشكل مباشر، وإنما يتم التصويت لحزب أو جمعية ناخبين في مقاطعتك. وللانضمام إلى مجلس المقاطعة BVV، يحتاج الحزب إلى ثلاثة بالمائة من الأصوات. ووفقًا لنسبة الأصوات يتم تشكيل مجلس المقاطعة BVV بكتله البرلمانية. يتكون مجلس المقاطعة BVV من 55 نائبًا عن المقاطعة كحد أقصى. ويمكن أن يقل هذا الرقم أيضًا: فإذا لم يكن هناك عدد كبير من المرشحين على قائمة حزب ما، كما يتعين أن تشير نتيجة الانتخابات، فستظل تلك المقاعد فارغة.

3 - هل ستبقى جيفي؟

تنطوي إعادة الانتخابات على بعض الخصوصيات. حيث يتم انتخاب أهم المناصب السياسية على مدار الفترة التشريعية، أي لمدة خمس سنوات في المعتاد. وهي لا تنتهي بإعادة الانتخابات، وإنما تنتهي فقط بانتخابات جديدة. وبناءً عليه ستبقى العمدة الحاكمة فرانزيسكا جيفي (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في منصبها بعد إعادة الانتخابات، ومعها مجلس الشيوخ بأكمله. ويسري ذلك من حيث المبدأ طالما كانت الفترة التشريعية سارية.

ورغم ذلك، إذا تغير توازن القوى بعد إعادة الانتخابات بحيث يمكن لحكومة أخرى أن تبدأ في إجراء مفاوضات حكومة ائتلافية وتنجزها بنجاح، فسيكون هناك طريقان لوصول هذه الحكومة الجديدة إلى السلطة: إما أن تستقيل العمدة الحاكمة الحالية طواعية وبذلك تفتح الباب أمام انتخاب من يخلفها. أو يجب أن يتم التصويت على إقالتها من منصبها من خلال تصويت سحب الثقة. ووفقًا لدستور برلين يتطلب هذا موافقة أغلبية الأعضاء.

وبالمناسبة، يستقيل جميع أعضاء مجلس الشيوخ تلقائيًا من مناصبهم إذا فقدت العمدة الحاكمة منصبها. لأنه وفقًا لدستور برلين، ينتخب البرلمان العمدة الحاكم، ولكنه لا ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ. ويتم تعيينهم من قبل الحاكم، الذي ترتبط مدة ولايته أيضًا بمدة مجلس الشيوخ.

تقرر أغلبية مجلس المقاطعة BVV من يصبح عمدة المقاطعة. ومن الممكن أن يحدد ذلك أقوى كتلة برلمانية مع مرشحيها. ولكن يحدث مرارًا وتكرارًا أيضًا أن تجتمع كتل الأحزاب في مجلس المقاطعة BVV التي حصلت على عدد أقل من الأصوات. ويمكنهم تشكيل ما يُسمى بمجموعات ائتلافية. وإذا حصلت تلك المجموعة الائتلافية على أغلبية في مجلس المقاطعة BVV، فيمكنها انتخاب عمدة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عمدة برلين الحالية، فرانسيسكا جيفي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد لا تحتفظ بمنصبها.

ويحكم برلين حاليا تحالف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار المتشدد "دي لينكه" منذ عام 2016. وقد شغلت جيفاي منصب العمدة منذ نهاية عام 2021.

لكن هناك استياء واسع النطاق من الائتلاف الحالي، ومن الواضح أن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ المعارض ومرشحهم كاي فيجنر يتصدرون بوضوح، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومع ذلك، فإنه مع حصولهم على 26%، فإن المحافظين بعيدون عن الفوز بالأغلبية وسيحتاجون إلى شريك أو شريكين في ائتلاف لانتخاب فيجنر خلفا لجيفي.