 مدبولي: النوبات التضخمية استلزمات تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية - بوابة الشروق
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مدبولي: النوبات التضخمية استلزمات تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 2:07 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 2:11 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ دول العالم واجهت العديد من التحديات والتهديدات مثل نوبات تضخمية واسعة النطاق.

وأضاف في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الاثنين، أن هذه النوبات استلزمات تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية.

وأشار إلى أنّ تأثير ذلك تجلى في الرفع المتلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.

وأوضح أنّ القمة العالمية للحكومات تنعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، ما يؤكد أهمية التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم.

وشدد على أهمية التفكير الملهم في آليات مواجهة هذه التحديات، ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.


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