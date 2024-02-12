تقارير: قوات الدعم السريع في السودان تستخدم خدمة ستارلينك للإنترنت

تستخدم قوات الدعم السريع في السودان خدمة ستارلينك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وسط انقطاع لخدمات الانترنت في مختلف أنحاء البلاد.



وتقول وكالات الإغاثة، إن انقطاع الخدمة يمنع المواطنين من الوصول إلى المساعدات الأساسية في ظل الحرب الأهلية الوحشية التي تعصف بالبلاد منذ 10 أشهر.



وتستخدم قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني، خدمة ستارلينك منذ أغسطس الماضي، وفقا لدبلوماسيين ومسئول إغاثة في إقليم دارفور، وكان أحدهم على اتصال بقوات الدعم السريع بينما كانت تستخدم الخدمة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هذه المصادر قولها، إن هذه الأجهزة انتشرت منذ توقف شبكة الإنترنت في السودان قبل أسبوع، حيث يتم استيرادها من خلال ممرات تسيطر عليها قوات الدعم السريع عبر دولتي تشاد وجنوب السودان المجاورتين.



وقد تم نشر مقاطع فيديو وصور لجنود قوات الدعم السريع وهم يستخدمون التكنولوجيا بشكل موسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.



ولم تتمكن بلومبرج من التحقق بشكل مستقل من هذه الصور.