عمرو أديب: زيارة تركي آل الشيخ لوزارة الثقافة إيجابية ومبشرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيارة رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى وزارة الثقافة المصرية «إيجابية ومبشرة وجميلة».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «الوزارة لها دور تاريخي؛ لأنها المكان الذي انطلق منه ثورة 30 يونيو».

وأشار إلى أن «الفنانين منعوا الإخوان من إدخال وزيرهم إلى الوزارة وأغلقوها أمامه»، مضيفًا: «اعتصم الفنانون العظماء، وعندما كنت متواجدًا هناك تنسمت تلك الراحة الحلوة».

وأشاد بروح «التعاون الجميلة» في المحادثات التي جمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مع رئيس هيئة الترفيه، بحضور عمرو الفقي، العضو المنتدب لشركة المتحدة، والسفير السعودي لدى القاهرة أسامة النقلي.

وأكمل: «المسئول عن الترفيه وموسم الرياض، يجلس مع الوزيرة المسئولة عن القدرات والمواهب والقوى الناعمة المصرية، كان لي الحظ أنني حضرت الاجتماع، والمستشار تحدث عن المواهب والقدرات المصرية في دار الأوبرا والرغبة في استثمارها وتواجدها على مدار العام».

وأوضح أن تركي آل الشيخ، طلب بعد انتهاء الاجتماع زيارة دار الأوبرا المصرية، معقبًا: «المستشار عاوز بسرعة نعمل حفلات ونعمل تعاون وينقل الخبرة التي اكتسبها موسم الرياض وتقديمها للجانب المصري، وإبراز المواهب المصرية وأن تعمل على مدار العام».