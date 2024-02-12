السعودية: تسجيل 4 مدن بالمملكة كمدن ذكية في 2023

أعلن وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الإثنين، عن تصنيف 4 مدن سعودية ضمن مؤشر المدن الذكية خلال العام الماضي.

وجاءت العاصمة، الرياض، في المرتبة الـ30 عالمياً ضمن مؤشر "آي إم دي" للمدن الذكية (الثالثة عربياً).

كما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الـ52 (الرابعة عربياً)، وجدة في المرتبة الـ56 (الخامسة على مستوى الدول العربية) والمدينة المنورة في المركز الـ85 (السادسة عربياً).

وأكد الحقيل، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمدن الذكية، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024، مواصلة العمل لبناء أحد أبرز التطبيقات والنماذج الوطنية وهو "دجتل توين" الذي يُحول طريقة التخطيط والتشغيل للمدن السعودية، متابعًا: "حيث إننا وبحلول عام 2025 سنكون قادرين على محاكاة تأثير سياساتنا الحضرية والتخطيط لحالات الطوارئ والكوارث، وربط المزيد من الهيئات والسكان للمساهمة في التصميم المشترك للمدن".

وأوضح الحقيل، أن مفهوم المدن الذكية ليست مجرد مناطق حضرية مجهزة بالتكنولوجيا؛ بل يتطلب لتحقيقها خلق نظم بيئية وتشغيلية تدمج الخدمات البلدية، والنقل، والتعليم، والصحة، والسياحة، وغيرها من الأعمال والخدمات، بحيث يتم تصميمها لتحسين جودة حياة السكّان.

واستطرد: "من خلال عملنا على إيجاد حلول للعديد من التحديّات؛ قدمنا في جدة حلاً لإدارة النفايات بالاعتماد على التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، وكانت النتيجة تقليص المخالفات المتعلقة بالنفايات والنظافة بنسبة 25%، ونجحنا بالوصول لمدينة نظيفة، وخفضنا تعطيل السكّان الناجم من تحركات طواقم النظافة".

وشهد المنتدى العالمي للمدن الذكية مشاركة نخبة من خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، حيث تم تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال المتنامي.