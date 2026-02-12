ألمانيا وفرنسا تطالبان باستقالة ألبانيزي بعد انتقاداتها الحادة لإسرائيل

انتقد وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا بشدة تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، وطالبا باستقالتها.

فبعد أن وصفت ألبانيزي إسرائيل في خطاب لها بأنها "عدو مشترك"، أدان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تصريحاتها، وقال إن ألبانيزي "لم تعد قابلة للاستمرار في منصبها". وأضاف فاديفول المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، في منشور على منصة إكس أن ألبانيزي "صدرت تجاوزات بشكل متكرر في الفترة الماضية".

وفي ذات السياق، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، خلال جلسة استجواب في البرلمان الفرنسي، باستقالة ألبانيزي. وقال: "تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات المبالغ فيها والجديرة باللوم للسيدة فرانشيسكا ألبانيزي، التي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، والتي يمكن انتقاد سياساتها، بل تستهدف إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق".

وأضاف: "في الواقع، ليس هناك سوى رد واحد فقط على استفزازاتها، وهو استقالتها".

وأوضح بارو أن تصريحات ألبانيزي "تندرج ضمن قائمة طويلة من المواقف الفاضحة"، التي تحدثت فيها، من بين أمور أخرى، عن "لوبي يهودي" أو شبهت إسرائيل بالرايخ الثالث، مشيرا إلى أن ألبانيزي ليست خبيرة مستقلة، بل إنها "ناشطة سياسية تلقي خطابات كراهية تضر بقضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وتضر بالأمم المتحدة".

وكانت ألبانيزي، التي تعرضت في السابق لانتقادات كثيرة من دول غربية حليفة لإسرائيل، تحدثت خلال مؤتمر لقناة الجزيرة الإخبارية في قطر السبت الماضي عن "عدو مشترك" — في إشارة يُرجح أنها إلى إسرائيل، حيث قالت إنه بدلًا من وقف إسرائيل، فإن "الجزء الأكبر من العالم قام بتسليح إسرائيل"، وساعد الدولة اليهودية عبر "ذرائع سياسية ومظلة سياسية" وكذلك من خلال الدعم الاقتصادي والمالي، وأردفت في مداخلة عبر الفيديو: "نرى الآن أننا كبشرية لدينا عدو مشترك".

وفي وقت لاحق، بدا أن ألبانيزي تراجعت عن تصريحاتها عبر منصة إكس، قائلة إن العدو المشترك للبشرية هو "النظام الذي أتاح الإبادة الجماعية في فلسطين"، بما في ذلك رأس المال الذي يمول ذلك النظام.