الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعتدي بشكل صارخ على حرمة المسجد الأقصى

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قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، إن إسرائيل "تعتدي بشكل صارخ" على حرمة المسجد الأقصى في شرق القدس وتمس مشاعر المسلمين بطريقة متعمدة واستفزازية.

ونددت الوزارة، في بيان صحفي، برفع مجموعة إسرائيلية داخل باحات الأقصى صباح اليوم لوحة للهيكل اليهودي وأداء صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة.

واعتبرت الوزارة أن "إسرائيل تنفذ صفقة القرن الأمريكية على المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية لمستوطنيها، والقيود التي يتم فرضها على المصلين المسلمين".

وأضافت أن "الاقتحامات المتواصلة ومظاهرها الاستفزازية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى، وأنها تعمل على فضح هذا المخطط على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة توفير الحماية الدولية للمقدسات في فلسطين عامة، وللمسجد الأقصى المبارك خاصة، مؤكدة أن "فرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبة مسؤوليها على تلك الانتهاكات بات مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى لإجبارها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذها".