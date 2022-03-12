أمير مرتضى يكشف كواليس قرار عدم التجديد للخماسي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك كواليس قرارات مجلس الإدارة بعدم تجديد عقد الخماسي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وعمر السعيد وطارق حامد ومحمد أبو جبل.

وأقترب الزمالك من الخروج من سباق التأهل للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من الوداد المغربي في مباراة الجولة الرابعة بهدف دون مقابل وتوقف رصيده عند نقطتين.

وقال أمير في تصريحات لقناة أون سبورت :" القرارات الخاصة بالخماسي كانت من قبل مباراة الوداد .. لم نكن نرغب في تصدير الأزمة بين اللاعبين والجماهير ولكن لا يوجد أي شخص أهم من النادي".

وأضاف :" هناك لاعبين وضعوا الزمالك في الترتيب الثاني والثالث في العروض المقدمة لهم وهو أمر غير مقبول .. لن نكون في وضع الانتظار لقرار لاعب".

وشدد المشرف العام على الكرة أن الزمالك أكبر من الخماسي ولن يتوقف على أي لاعب مهما كان قائلًا :" هناك في الخماسي لاعبين لدينا اعتراض على مستواهم وهناك من هناك أعتراض على تفاصيل التجديد".