قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم السبت، إنّ الشرطة صادرت يختًا فاخرًا من الملياردير الروسي آندريه إيجوريفيتش ميلينشينكو وذلك بعد بضعة أيام من وضع رجل الأعمال على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة قولها إنّه تم احتجاز اليخت البالغ طوله 143 مترا وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) في ميناء ترييستي بشمال إيطاليا، موضحة أنه يعد أكبر يخت شراعي في العالم.

ويملك ميلينشينكو مجموعة يوروتشيم المنتجة للأسمدة وشركة سويك للفحم.

والأسبوع الماضي، صادرت الشرطة الإيطالية فيلات ويخوتا قيمتها 143 مليون يورو (156 مليون دولار) من خمس شخصيات روسية بارزة بعد إدراجها على قائمة العقوبات.

وتمثل عمليات الشرطة جزءاً من حملة منسقة من قبل الدول الغربية لمعاقبة الأثرياء الروس المرتبطين بالرئيس فلاديمير بوتين.

ومع دخول عملية غزو أوكرانيا يومها السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.

فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".

وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.