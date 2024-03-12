استعراض طفولة حسن الصباح في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

تستعرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين طفولة حسن الصباح "كريم عبد العزيز"، وذلك بعدما عاد مبعوث ملك فرنسا إليه وأخبره بما رآه بعينيه من طاعة شديدة لأتباع حسن الصباح له للدرجة التي وصلت إلى إلقاء أحدهم بنفسه من فوق السور لمجرد طلب حسن الصباح منه ذلك.

وتكشف الحلقة الأولى طفولة الصباح وكيف كان نابغًا بصورة كبيرة ويمتلك فراسة شديدة في معرفة ما لا يعرفه غيره، ما جعل الأطفال يخافون منه، كما أخبرت عايدة فهمي والد الصباح بضرورة تعريف الابن بالحروف النورانية وأن يتعلمها ويعيها جيدًا، رغم أن سنه صغيرة إلا أنه واعٍ بصورة كبيرة وأكبر من سنه.

وبمجرد خروج حسن الصباح إلى الخارج حتى وجد الأطفال يطاردونه ليقع في بئر، ثم تنجده امرأة من عالم آخر ترمي له حبل وتخبره بأن يختار العيش في الظلام على النور بقية حياته وألا يخاف من الموت أبدًا.

وخلال الحلقة تم إبراز علاقة الصداقة بين حسن الصباح وزيد بن سيحون، منذ أول لقاء في السوق وإنقاذه له ودخول الأخير بيته وكشف هويته بشكل واضح أمام الأول إلى سماع كلامه دون التفكير فيه.

تدور أحداث العمل في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

العمل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.