 لاتفيا تعزز من حدودها مع بيلاروس لتزايد أعداد عابري الحدود غير الشرعيين - بوابة الشروق
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لاتفيا تعزز من حدودها مع بيلاروس لتزايد أعداد عابري الحدود غير الشرعيين

ريجا-(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 7:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 7:15 م

أعلنت الحكومة اللاتفية اليوم الثلاثاء، اعتزامها تعزيز الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع بيلاروس من أجل التصدي لمحاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.

ومن المقرر منح حرس الحدود اللاتفي صلاحيات إضافية في ست مناطق في شرقي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في لاتفيا، إنه تم إصدار تعليمات للشرطة والجيش أيضا بتقديم دعمهم لحماية الحدود.

وسوف يتم تنفيذ الإجراءات الجديدة لمدة ستة أشهر تستمر حتى 12 سبتمبر المقبل.

وأدى حلول فصل الربيع إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني من بيلاروس إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.

وتتشارك لاتفيا في حدود طولها 172 كيلومترا مع بيلاروس، الحليف الوثيق لروسيا.

وتتهم لاتفيا، إلى جانب بولندا وليتوانيا، زعيم بيلاروس القوي ألكسندر لوكاشينكو بتعمد نقل المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي للضغط على التكتل.

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