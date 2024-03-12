وزير التجارة التركي يعتزم زيارة ألمانيا وبريطانيا

من المقرر أن يجري وزير التجارة التركي عمر بولاط، زيارة إلى ألمانيا وبريطانيا يومي الأربعاء والخميس، لعقد لقاءات مع رجال أعمال في البلدين، وبحث ملف تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا.

وأفادت مصادر في وزارة التجارة لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن زيارة بولاط إلى ألمانيا ستبدأ غدا الأربعاء، وتشمل المشاركة وإلقاء كلمة أمام فعالية دولية للشركات الصغيرة والمتوسطة ببرلين.

وأضافت المصادر أن الزيارة تهدف إلى رفع التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا إلى 60 مليار دولار في أقرب وقت ممكن، بعد بلوغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 50 مليار دولار خلال 2023.

أما عن زيارة بريطانيا التي من المقرر أن تبدأ بعد غد الخميس، أوضحت المصادر أن الوزير التركي سيلتقي نظيرته البريطانية كيمي بادينوك، لبحث العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين.

ووفق المصادر ذاتها، سيعلن الوزيران إطلاق المفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين تركيا والمملكة المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2021.

ومن المقرر أن يتم توسيع الاتفاقية المعنية لتشمل مجالات مثل تجارة الخدمات والاستثمارات والامتيازات الزراعية الإضافية، وأن تتضمن أحكاما شاملة من حيث القواعد الأفقية.

وتهدف الاتفاقية المحدثة إلى إنشاء أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لعالم الأعمال في البلدين وتوسيع فرص الحوار والتعاون المستمر.

ومن المخطط عقد الجولة الأولى من المفاوضات في لندن خلال الأسبوع الثاني من يونيو المقبل.

وسجل التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا خلال العام الماضي نحو 19 مليار دولار، وتعد بريطانيا رابع أكبر سوق للصادرات التركية بنحو 4ر12 مليار دولار.

كما تعتبر بريطانيا ضمن أول 10 دول تستثمر بتركيا باستثمار مباشر قدره 6ر8 مليار دولار، فيما رفعت تركيا استثماراتها في بريطانيا إلى 9ر4 مليار دولار.