الجونة يزيد أوجاع الزمالك بخسارة قاسية في الدوري

حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا مساء اليوم الثلاثاء على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد خالد بشارة، ضمن الأسبوع الـ15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فشل الزمالك في الحفاظ على تقدمه 2-1 في النتيجة بعد أن كان متأخرًا بشوط المباراة الأول واحد صفر ليستمر الأبيض في مسلسل نتائجه الغير مرضية لجماهيره بتلقيه الهزيمة الثالثة في الدوري.

البرتغالي جوزيه جوميز لم ينجح في إرضاء جماهير الزمالك بعد أن خسر الأبيض منذ أيام لقب كأس مصر لصالح الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة لتي أقيمت على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

بتلك النتيجة رفع الجونة رصيده للنقطة 22 ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الخامسة عشر في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري.

تقدم الجونة بهدف أول في الدقيقة 30 من انفراد تام لـ رضا صلاح بمرمى الزمالك سددها بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين مرمى حارس الجونة صبحي سليمان.

وفي شوط المباراة الثاني وبالدقيقة 51 تعادل أحمد فتوح للزمالك من كرة عرضية أرسلها شيكابالا له من يمين منطقة الجزاء قابلها برأسية من يسار منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين مرمى الجونة.

وبعد مرور 5 دقائق فقط سجل المهاجم البنيني سامسون أكينولا الهدف الثان للزمالك بعد تمريرة طولية وصلت إلى فتوح أرسلها عرضية من لمسة واحدة قابلها سامسون بتسديدة من على حدود المنطقة سكنت يسار مرمى الجونة..

تدخل مدرب الزمالك جوزيه جوميز في الدقيقة 62 بإجراء تبديلين بنزول عبد الله السعيد بدلا من أحمد حمدي وخروج محمد أشرف روقا ودخول مصطفى شلبي.

الدقيقة 74 شهدت تسجيل الجونة هدف التعادل في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 2-2 بهدف بدأت بكرة عرضية من مازن ياسر من جهة اليمين قابلها النيجيري إيمانويل لاكي برأسية من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين مرمى محمد صبحي.

تبديل جديد ثالث للزمالك في الدقيقة 76 بخروج سامسون ونزول ناصر منسي..

أصحاب الأرض نجحوا في إضافة الهدف الثالث في مرمى الزمالك بالدقيقة 80 عن طريق الكاميروني فرانك أتوجا من انفراد تام وسط محاولات من مدافعي الزمالك اللحاق باللاعب لمنعه من التسجيل.

حكم المباراة احتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع لتشهد الدقيقة 92 انقاذ عبد الله السعيد الزمالك من قبول شباكه الهدف الرابع بالتصدي لتصويبة لاعب الجونة من خط على المرمى بعد خروج محمد صبحي من مرماه.

محاولات الزمالك لتسجيل هدف التعادل استمرت حتى اطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا خسارة الأبيض بنتيجة 3-2.

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