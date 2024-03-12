علمت "الشروق" من مصدر طبي، أن حالة اللاعب أحمد رفعت، نجم نادي فيوتشر، مازالت تحت الملاحظة، وأن هناك استجابة لكنها بطيئة للغاية، حيث جرى تعريضه لـ7 صدمات كهربائية على القلب؛ لإنعاشه بصورة إيجابية، وقرر الأطباء نقله إلى غرفة العناية المركزة، وذلك بعد إنهاء محاولات إسعافه داخل غرفة الطوارئ في الإسكندرية.

وحرص كلٍ من: الكابتن علاء ميهوب، والكابتن هيثم عرابي، من الجهاز الإداري لفريق نادي مودرن فيوتشر، على التواجد داخل غرفة الرعاية المركزة، للاطمئنان على حالة اللاعب بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى "ز" الخاصة في محافظة الإسكندرية، واستدعاء استشاري قلب من خارج المستشفى لمتابعة حالته.

وتوافدت أعداد غفيرة من جماهير كرة القدم في محافظة الإسكندرية، إلى المستشفى، والتي نقل إليها اللاعب، الذي سقط مغشيًا عليه خلال مباراة أقيمت مساء أمس الاثنين، لفريقه أمام الفريق نادي الاتحاد السكندري، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريقين، وجمع من الجماهير، على اللحاق باللاعب، الذي جرى نقله إلى المستشفى، والتي تقع على مقربة من ملعب إستاد الإسكندرية؛ لسرعة وإسعافه، بعد أن سقط بصورة مفاجئة، دون أي تدخل أو مشاركة في اللعبة، وذلك أثناء الدقيقة 88 من مجريات الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل موعدها بدقيقتين، وبدون وقت إضافي.

وجاء ذلك بعدما طالبت الجماهير حكم اللقاء بإنهاء المباراة وعدم استكمالها من أجل الإطمئنان على حالة اللاعب، وهو ما قام به الحكم، وأنهى المباراة، حيث أجرى إسقاط للكرة، وأطلق صافرة النهاية للمباراة، لتأتي سيارة الإسعاف لنقل اللاعب إلى المستشفى.

واستدعت الأجهزة الفنية سيارة إسعاف إلى داخل أرضية المباراة لنقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تبين إصابته بهبوط مفاجئ في التنفس، والدورة الدموية، وتوقف نبضات القلب لبعض من الوقت، فيما جرت محاولات إسعافه داخل المستشفى.

وانتقل خلف اللاعب الجماهير وأعضاء من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، والجهاز الفني لنادي فيوتشر، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر؛ إلى المستشفى للاطمئنان عليه.