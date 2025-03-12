التصريح بدفن شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار في سمالوط

صرحت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بدفن جثمان شاب في العقد الثالث من عمره، لقي مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان شريط السكة الحديد.

وكانت مستشفى سمالوط التخصصي قد استقبلت جثمان شخص لقي مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره المزلقان بموقف المنيا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعده، يفيد بدهس شخص أسفل عجلات قطار بسكة حديد مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أثناء عبوره المزلقان.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة علي خلف أبو سمرة، 33 عامًا، مقيم بقرية العزيب بمركز سمالوط. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة بندب الدكتور مصطفى، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، حيث أثبت بتقريره عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. وبناءً على ذلك، صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.