مديرية أمن بنغازي تُطلق عملية الحصر الأمني للوافدين في عدة مدن ليبية

أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى عن إطلاق عملية الحصر الأمني للوافدين في مدن بنغازي، توكرة، سلوق، قمينس، والأبيار، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وضبط الوضع العام في المنطقة.





وأوضحت المديرية أنه يتعين على كافة العاملين في القطاع العام والخاص وأصحاب الأعمال والعمالة الوافدة التوجه إلى مقر الصابري لاستخراج بطاقة الحصر الأمني، بالإضافة إلى تعبئة النماذج الخاصة لتحديد أماكن وأسباب تواجدهم.

في بيان لها، أكدت المديرية على أهمية التعاون من قبل الجميع من أجل ضمان سير العملية بشكل سلس، مع تقديم البيانات المطلوبة بدقة. كما أشارت إلى أنه سيتم مسح شامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، بما في ذلك الشركات والورش والمطاعم، بالإضافة إلى تسجيل العمالة الوافدة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا.

وأضافت المديرية أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستنفذ حملات أمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وخصصت المديرية رقم هاتف ورابطًا رسميًا لاستقبال البلاغات حول العمالة غير المسجلة، بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفات.