توتر بين أوكرانيا والمجر حول زيارة مرتقبة لتفقد خط أنابيب النفط دروجبا

تصاعد الخلاف بين المجر وأوكرانيا بشأن زيارة مرتقبة لوفد مجري لتفقد خط أنابيب النفط دروجبا.

وتصاعد النزاع بعد أن صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لم يكن على علم بهذه الزيارة، ما دفع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إلى اتهامه بالكذب.

وكتب سيارتو على فيسبوك، الأربعاء: "الرئيس الأوكراني يكذب"، مشيرا إلى أن أوكرانيا قد أُبلغت بالزيارة القادمة في مذكرة رسمية.

وردت كييف سريعا على الاتهام. وقال ديمترو ليتفين، مستشار زيلينسكي، إن المجر قد تكون نسيت معنى العلاقات الثنائية، موضحا أن الزيارات الرسمية تتم بالاتفاق، وليست مجرد "مذكرة ملقاة"، بحسب ما نقل موقع أوكرانسكا برافدا الإخباري.

ويركز النزاع على مطلب بودابست بإصلاح خط أنابيب دروجبا، الذي تضرر نتيجة الهجمات الروسية، في أسرع وقت ممكن. واستمر الخط في نقل النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى المجر رغم الحرب التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أربع سنوات.

وتقول كييف إن الضرر الذي أصاب الخط شديد لدرجة تمنعه من استئناف العمل قبل ستة أسابيع على الأقل، أي بعد الانتخابات البرلمانية في المجر.

وتعارض بودابست هذا التقييم، وتصر على تفقد الخط بنفسها. ويستخدم رئيس الوزراء فيكتور أوربان خطابا معاديا لأوكرانيا خلال حملة الانتخابات لمحاولة تقليص الفجوة في استطلاعات الرأي.