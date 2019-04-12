«المهنيين السودانيين» يرفض إعلان المجلس العسكري: تجاوزنا مرحلة الوصاية

أعلن رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد يوسف المصطفى، رفضه إعلان المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة مدنية وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.

وأكد رئيس المهنيين السودانيين، في تصريح لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الجمعة، «نرفض كل ما تضمنه بيان المجلس العسكري الانتقالي وكل ما يترتب عليه من ترتيبات وإجراءات وقرارات».

وأوضح: «لا يمكن الاستيلاء على سلطة دون أي برنامج، وهذا ما فعله المجلس العسكرية ويحاول الآن الدعوة إلى الحوار لتحديد ماذا يمكن فعله، إضافة إلى أنه فرض نفسه كراعي للحكومة المدنية التي يطالب بها السودانيين لكن الشعب قد تجاوز مرحلة الوصاية».

وتابع أن موقف المهنيين السودانيين ثابت في ضرورة حقن الدماء وتحاشي العنف والتخريب منذ بدأت الانتفاضة قبل 120 يومًا وحتى الآن، مؤكدًا أن التجمع سيواصل تحركاته حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أمس الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

وأكد الجيش السوداني اليوم الجمعة، أنه لن يتم تسليم الرئيس البشير لمحكمة الجنائية الدولية، وإنما سيُحاسب وفقًا القانون، موضحًا أنه لا يصح تسليمه للمحاكمة بالخارج.