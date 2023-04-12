وزير الدفاع الباكستاني: طالبان-باكستان تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد بلادنا

ذكر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن حركة "طالبان-باكستان" المحظورة، مازالت تستخدم الأراضي الأفغانية ضد بلاده، وخاصة في إقليم "خيبر-باختونخوا".

وأضاف الوزير، في مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا" أن "إسلام آباد لديها علاقات جيدة مع حكومة الأمر الواقع في أفغانستان. غير أنه في نفس الوقت، أعربوا عن القلق من أن حركة (طالبان-باكستان)، تستخدم الأراضي الأفغانية، حتى اليوم لشن هجمات في بلادنا، لاسيما في خيبر-باختونخوا"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وتابع آصف، في المقابلة التي أجراها أمس الثلاثاء، أنه زار مؤخرا كابول وأثار قضية تصاعد الهجمات التي تشنها حركة "طالبان-باكستان" مع زعماء "حركة طالبان" الأفغانية.

يشار إلى أنه في وقت سابق هذا العام، زار وفد باكستاني، يضم وزير الدفاع ومسئولين عسكريين كبارا آخرين، كابول لإجراء محادثات حول قضايا متعلقة بالأمن، بما في ذلك إجراءات مكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه "خلال الاجتماع، أعربت طالبان عن إصرارها للتعامل مع تلك المشكلة وتابع أنهم "لن يسمحوا باستخدام أراضيهم للإرهاب ضد أي دولة".