مياه القاهرة: تجديد شهادة سلامة ومأمونية المياه بشبرا الخيمة

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن تجديد اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه شبرا الخيمة بعد فحص فريق العمل المختص جميع الإجراءات التشغيلية للمحطة، والمعمل الملحق بها وتطبيق الإجراءات النموذجية؛ لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدءا من مأخذ المحطة حتى المرحلة النهائية وضخ المياه في الشبكة.

وشدد الشيمي على اهتمام الشركة بالألتزام بتطبيق "أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية" وتطبيق أسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بجميع المحطات التابعة للشركة.

كما أكد ضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بالمواقع كافة التابعة للشركة.

وأوضح أن شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الاعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه، وتوثق من وزارة الصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتعتبر محطة مياه شبرا الخيمة من أكبر محطات إنتاج المياه بالقاهرة حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم ما يقارب مليون و200 ألف مواطن من سكان مناطق شبرا الخيمة وبهتيم وعبد المنعم رياض وبيجام والوحدة العربية، وقد شهدت المحطة عدة توسعات للوصول لطاقتها الحالية.