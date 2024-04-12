المثل وشرح معانيه في كتاب الأمثال العامية لأحمد تيمور باشا

بَعْدِ الْعِيدْ مَا يِنْفِتِلْشْ كَحْكْ.. يريدون بالفتل: فتل عجين الكعك ليصنع منه كالحلقة، وهو عجين مبسوس بالسمن يصنع منه الكعك في عيد الفطر، فإذا خبز جعلوا عليه السكر المدقوق وأكلوه.

يُضرَب للأمر يحاول عمله بعد فوات وقته، هذا المثل وشرح معانيه مذكور فى كتاب «الأمثال العاميّة» للعلامة المحقق أحمد تيمور باشا، والصادر عن دار الشروق، ويعد هذا الكتاب من أمتع الكتب الثقافية التى توضح لنا الأمثال العامية وكيف تكوّن العقل الجمعى المصرى، وواحد من أمهات الكتب التى تحمل صفة الاتقان إلى جوار صفة الريادة، ففيه يقدم لنا العلامة الكبير «أحمد تيمور باشا» ما يزيد على ثلاثة آلاف مثل شعبى مصرى هى خلاصة ما جمعه عبر السنوات من تعبيرات شاعت على لسان المصريين فى عصره وقبله.



وما لبث هذا القاموس أن أصبح المرجع الأشهر والأوسع عن حياة المصريين وكلامهم وعاداتهم وتقاليدهم بل وطرق تفكيرهم، وفضلا عن خفة الدم الممتعة فى روح الأمثال وكلماتها وما تحمله من حنين جميل إلى حكمة الآباء والأجداد، فإن الشروح المختصرة المفيدة التى وضعها المؤلف كانت وستظل خير مساعد على فهم الكنوز التى تتضمنها الأمثال.