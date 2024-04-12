كشفت الفنانة ميمي جمال، عن طقوس زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي، في عيدي الفطر والأضحى، لافتة إلى أن «الراحل كانت له طقوس معينة في العيد».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء: «في عيد الأضحى كان لازم يحضر الذبح والرقبة لازم تتسلق ونعمل فتة».

وأشارت إلى أن زوجها كان أبًا طيبًا وجنونًا، معقبة: «حسن في البيت جميل، كان بيحب أولاده وأحفاده ويلعب معاهم».



وبسؤالها عن رد فعل الراحل عن أدوارها في شهر رمضان، أكدت أنه سيكون سعيدًا بما قدمته، خاصة شخصيتها في مسلسل «كامل العدد».

ولفتت إلى أن «الراحل كانت لديه مجموعة من الملاحظات عندما تعمل في المسرح»، مضيفة: «كنت لما اشتغل مسرح وألبس فستان مفتوح يتضايق، كان ممكن يعترض في حاجات، وأنا مبحبش أزعله».