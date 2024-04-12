 فيديو.. ميمي جمال تكشف عن طقوس زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي في العيد - بوابة الشروق
الجمعة 12 أبريل 2024 1:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. ميمي جمال تكشف عن طقوس زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي في العيد

حسن مصطفى وميمي جمال
حسن مصطفى وميمي جمال
هديل هلال
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 12:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 12:57 ص

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن طقوس زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي، في عيدي الفطر والأضحى، لافتة إلى أن «الراحل كانت له طقوس معينة في العيد».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء: «في عيد الأضحى كان لازم يحضر الذبح والرقبة لازم تتسلق ونعمل فتة».

وأشارت إلى أن زوجها كان أبًا طيبًا وجنونًا، معقبة: «حسن في البيت جميل، كان بيحب أولاده وأحفاده ويلعب معاهم».

وبسؤالها عن رد فعل الراحل عن أدوارها في شهر رمضان، أكدت أنه سيكون سعيدًا بما قدمته، خاصة شخصيتها في مسلسل «كامل العدد».

ولفتت إلى أن «الراحل كانت لديه مجموعة من الملاحظات عندما تعمل في المسرح»، مضيفة: «كنت لما اشتغل مسرح وألبس فستان مفتوح يتضايق، كان ممكن يعترض في حاجات، وأنا مبحبش أزعله».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك