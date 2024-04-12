علقت الفنانة نانسي صلاح، على الانتقاد الموجه إلى الفنانة سمية الخشاب، بسبب شكلها في مسلسل «بـ100 راجل»، والذي عرض خلال رمضان 2024.

وقالت خلال لقاء لفضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة: «دع الخلق للخالق، كلنا عندنا مرايات في بيتنا ومحدش كامل، أنا مع الحق، أنا مالي وأنت مالك وأنتم مالكم، ما كل واحد يعمل اللي هو عاوزه بسلام»، وفقًا لتعبيرها.

ولفتت إلى أنها لا تحب التنمر، خاصة أن الفيلر والبوتوكس منتشر بصورة كبيرة الآن، منوهة أنها عانت كثيرًا من التنمر منذ كانت طفلة بسبب شعرها.

وأضافت: «تنمروا عليا من وأنا طفلة بسبب شعري، وشعري ده هو اللي خلاني نانسي صلاح برضه، من يوم ما طلعت شكلي كان غريب عن الناس والناس مش فاهمني».

وأشارت إلى أن الله يخلق جميع البشر في أحسن صورة، مضيفة: «أنا بحب الطبيعة جدًا، وعادي ممكن في يوم من الأيام أعمل فيلر أو بوتوكس أنا حرة، برضه أنا عاملة شعري كده أنا حرة».

واعتبرت أن الجدل المثار حول شكل «الخشاب» أدى إلى اهتمام الجمهور بمتابعة العمل، مختتمة: «طالما هي عملت الدور والمسلسل الحمد لله نجح إحنا هنتناقش في إيه؟!».