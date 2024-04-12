شولتس ينتقد مشروع قانون العملاء الأجانب في جورجيا

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، الجهود المتجددة التي يبذلها الحزب الحاكم في جورجيا لتمرير قانون لـ"العملاء الأجانب" من المحتمل أن يكون على النمط الروسي، وذلك خلال زيارة لرئيس وزراء الدولة السوفيتية السابقة إيراكلي كوباخيدزه إلى برلين.

وقال شولتس إنه يعارض التشريع في شكله الحالي ويأمل ألا يحظى بموافقة المشرعين.

وقال المستشار الألماني: "نعتقد أن مثل هذه القوانين ليست ضرورية"، مشيرا إلى أن مسئولين كبار في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي انضموا إلى برلين في انتقادها للقانون.

ويُذكر أن جورجيا حصلت على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وكان حزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيتم إعادة تقديم تشريع يهدف إلى الحد من المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج.

ويشترط مشروع القانون على جميع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تقوم بالتسجيل لدى الحكومة وفتح دفاترحساباتها سنويا. ويطبق قانون مماثل في روسيا، الجارة الشمالية القوية لجورجيا.

وقال كوباخيدزه في العاصمة الألمانية إن "قانون شفافية النفوذ الأجنبي يتوافق تماما مع جميع المبادئ القانونية والحقوق الأساسية".

وعبر عن "قناعة شديدة" بأن هذا القانون يمكن أن يقدم مساهمة مهمة في "ضمان ديمقراطية حقيقية في جورجيا".

وسحبت الحكومة نسخة سابقة من القانون في مارس من العام الماضي، بعد أيام من مظاهرات في تبليسي.

ويعتقد معارضون أن الحكومة ستستخدم القانون لفرض رقابة على المجتمع المدني وحركات المعارضة.