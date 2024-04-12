تحقيق: مطار جاتويك أسوأ مطار في بريطانيا من حيث تأخر الرحلات

أظهر تحقيق أن مطار "جاتويك" في لندن، كان أسوأ مطار في بريطانيا، من حيث تأخر الرحلات العام الماضي.

وكانت رحلات المغادرة من مطار "غرب ساسكس" متأخرة، في المتوسط، بنحو 27 دقيقة، عن الموعد المحدد، في عاما 2023 ، طبقا لتحليل بيانات هيئة الطيران المدني، أجرته وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

وتضرر المطار، وهو ثاني أكثر المطارات ازدحاما، في بريطانيا، بشدة بسبب نقص موظفي مراقبة الحركة الجوية، في جميع أنحاء أوروبا العام الماضي، وعانى مرارا من نفس المشكلة في برج المراقبة الجوية الخاص به. وذكر مطار "جاتويك" في بيان "نعمل بشكل وثيق مع شركائنا من شركات الطيران لتحسين الأداء في الوقت المحدد".

وسجل مطار "لوتون" ثاني أسوأ سجل في الالتزام بالمواعيد، في العام الماضي، بمتوسط تأخير وصل إلى حوالي 23 دقيقة. وفي المركز الثالث، جاء مطار "مانشستر"، بزمن يقارب 22 دقيقة. وحقق مطار مدينة بلفاست(جورج بيست)، أفضل أداء، مع تأخير عادي وصل إلى 12 دقيقة ونصف.