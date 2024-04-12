ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، على خلفية إعلان إسرائيل التأهب لهجوم وشيك من إيران، وهو ما يمكن أن يهدد باضطرابات شديدة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط الذي ينتج حوالي ثلث إنتاج العالم إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن الهجوم الإيراني المحتمل وقوعه خلال 48 ساعة سيكون بمثابة توسيع خطير للجولة الحالية من الصراع التي بدأت بهجوم الفصائل الفلسطينية المسلحة على المستوطنات والقواعد الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، والحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ ذلك الوقت.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2.7% إلى حوالي 92 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى لحرب غزة. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 3.1% إلى أكثر من 87 دولارا للبرميل.

وتتوقع إسرائيل هجوما بطائرات مسيرة أو صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف حكومية داخل إسرائيل سواء من جانب إيران مباشرة أو من جانب المنظمات المسلحة الموالية لها في المنطقة، بحسب مصادر مطلعة على تقييمات المخابرات الغربية.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة لم تحصل حتى الآن على موافقة المستويات العليا في إيران، في حين نقلت الولايات المتحدة قطع عسكرية إضافية إلى المنطقة.

من ناحيته قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في شركة سي.آي.بي.سي برايفت ويلث لإدارة الثروات، إن انخراط إيران في صراع مباشر مع إسرائيل سيضيف المزيد من الصعوبات بالنسبة لأي اضطراب محتمل في إمدادات النفط من المنطقة، ما دفع الكثير من المتعاملين إلى مواصلة شراء العقود الآجلة للنفط.

يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 19% تقريبا منذ بداية العام الحالي بسبب الصراع في الشرق الوسط وارتفاع الطلب بأكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة الحادية عشرة و10 دقائق صباحا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7ر2% إلى 28ر87 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 4ر2% إلى 85ر91 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل.