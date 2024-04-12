ما حقيقة اتفاق التطبيع بين إندونيسيا وإسرائيل؟

نشرت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقريرا زعم أن إندونيسيا أجرت محادثات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع إسرائيل، بوساطة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماثياس كورمان، وذلك من أجل أن تتوقف إسرائيل عن عرقلة انضمام إندونيسيا للمنظمة الاقتصادية الدولية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

* ما شروط الانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟

قالت شبكة "سي إن إن الأمريكية" أنه من الواجب على الدولة التي ترغب في الانضمام للمنظمة الجديدة أن يقيموا علاقات دبلوماسية مع جميع الأعضاء الحاليين، ويمكن للأعضاء الحاليين الاعتراض على الطلبات المقدمة من البلدان التي ترغب في الانضمام. وإسرائيل عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

* نفي إندونيسي قاطع

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بيان صحفي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة، إن موقف إندونيسيا الداعم للقضية الفلسطينية لم يتغير ويظل ثابتًا وبشدة في دعم السلام الذي يأتي بالاستقلال وحل الدولتين.

وأكد متحدث الخارجية، أن إندونيسيا ستظل ثابتة دوما، في صدارة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، التزاما بما يوجبه الدستور الإندونيسي.

ونفت الخارجية الإندونيسية ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى يتم قبولها عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية: "لا توجد خطط لفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خاصة في ظل الوضع الحالي للفظائع الإسرائيلية في غزة"، مؤكدًا موقف بلاده الداعم للاستقلال الفلسطيني بحل الدولتين.

ودعا هدايت نور وحيد نائب رئيس مجلس الشعب الاستشاري، إلى "توحيد الصف الإندونيسي في دعم فلسطين بدلا من أن نصبح ضحايا الإعلام الإسرائيلي"، مشددا على أن موقف إندونيسيا واضح في رفض الاحتلال الإسرائيلي.

* دعم إندونيسي لفلسطين لم يسلم من ادعاءات الاحتلال

ومن أبرز أوجه الدعم التي تقدمه إندونيسيا للشعب الفلسطيني هي الخدمة الطبية من خلال المستشفى الإندونيسي في غزة.

واستهدف الاحتلال المستشفى الإندونيسي ومحيطه بالقصف مرات عديدة؛ حيث ذكرت قناة الأقصى أن أكثر من 20 غارة إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الإندونيسي حتى الآن.

وردت الخارجية الإندونيسية في بيان نقلته وكالة (رويترز) للأنباء، مؤكدة أن المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها إندونيسيون لأغراض إنسانية خالصة ولخدمة الاحتياجات الطبية للفلسطينيين في غزة، مضيفة أن المستشفى تديره السلطات الفلسطينية بمساعدة عدد قليل من المتطوعين الإندونيسيين.

* دعم غذائي في أيام العيد

تعاونت القوات الجوية الإندونيسية مع سلاح الجو الملكي الأردني لإسقاط مساعدات مباشرة من الشعب الإندونيسي لغزة يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية.

وتضمنت المساعدات ملابس ومواد غذائية، إضافة إلى الحلويات وألعاب الأطفال، استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة وذلك مع حلول عيد الفطر.

* مزاعم متكررة

ولا تعد تلك هي المرة الأولى لطرح فكرة التطبيع بين البلدين فقد تكررت في مناسبات عديدة، فسبق وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وقال: "إذا سألتني عن الدول المهمة التي نتطلع إليها، فإن إندونيسيا واحدة منها".

وارتكزت العلاقات التجارية بين البلدين في بدايتها على تصدير إندونيسيا للكثير من المنتجات الزراعية كزيت النخيل والورق والأخشاب إلى إسرائيل، مستفيدة بالمقابل من التكنولوجيا والبرامج الإلكترونية الإسرائيلية المُتقدِّمة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن تناول انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قضية تطبيع العلاقات بين إندونيسيا وإسرائيل خلال زيارته الأخيرة لجاكرتا في عام 2023.

و لم يكن هذا السعي الأمريكي لضم جاكرتا إلى قوافل المُطبِّعين مع إسرائيل مفاجئا، فقد اجتهدت إدارة ترامب من قبل في ضم البلد الآسيوي إلى قائمة الموقِّعين على اتفاقيات أبراهام ليُسجَّل ذلك ضمن إنجازاتها، لكن الوقت لم يسعفها على ما يبدو.

ووفقًا لاستطلاع وطني أجرته مؤسسة سيف موجاني للأبحاث والاستشارات في مايو 2022، فإن 69% من الإندونيسيين يكرهون إسرائيل، في حين أن 20% فقط لديهم انطباع إيجابي عنها.