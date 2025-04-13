شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة شراب في حي المنارة شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد: مؤمن غسان شراب، وفرح أحمد شراب، ومحمد أحمد شراب.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا آخر يعود لعائلة أبو مصطفى شرق المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,933 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,450 آخرين.

وهذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.