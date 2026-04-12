السوداني يقود مشاورات حاسمة لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سلسلة مشاورات مع أطراف سياسية لبحث تشكيل حكومة عراقية ائتلافية خلال المهلة الدستورية البالغة 15يوما.

وكرس اجتماع عقده السوداني على انفراد مع محمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري؛ لبحث مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة والعمل على تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على مواجهة التحديات، وإكمال مسيرة الإصلاحات والمضي بالنهضة الاقتصادية والتنموية في عموم البلاد، بحسب بيانات للحكومة العراقية.

ودعا المجتمعون، إلى التأكيد على تعزيز وحدة الصف الوطني بوصفها ركيزة أساسية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، وحفظ استقرار البلد وسيادته، وتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي نحو مزيد من التقدم والاستقرار وتوحيد مواقف جميع القوى السياسية الوطنية، ودعم الإجراءات الرامية لحفظ سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره، وبما يجنب البلد آثار الصراعات ويحفظ سيادته ومصالحه العليا.

وجرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود التي تبذل على المستوى الإقليمي والدولي لوقف اتساع نطاق الحرب وتجنيب العراق آثار الحرب وتداعياتها.

ويتعين على الإطار التنسيقي الشيعي، خلال المهلة الدستورية البالغة 15 يوما بداية من اليوم، تقديم مرشحه إلى الرئيس العراقي الجديد نزار ئاميدي لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ولا تزال ملامح المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة داخل الإطار التنسيقي الشيعي غير واضحة بعد انسحاب أطراف بارزة في الإطار بسبب عدم دعم المرشح نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون بعد أنباء عن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيحه.

والى جانب اسم رئيس الحكومة العراقية الحالية محمد شياع السوداني، تتداول كواليس الأحزاب والتيارات الشيعية أسماء مرشحين آخرين لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة أبرزهم حميد الشطري مدير جهاز المخابرات الوطني العراقي والسياسي والأكاديمي باسم حازم حميد البدري رئيس هيئة المسائلة والعدالة الخاصة باجتثاث البعث وهو أيضا قيادي سابق في حزب الدعوة الإسلامية في العراق.

ويبدو أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ستكون خلال الأيام المقبلة أمام قرارين حاسمين الأول هو سحب ترشيح نوري المالكي وتسمية مرشح آخر يقدم بكتاب رسمي إلى الرئيس العراقي نزار ئاميدي ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة 30 يوما حسب السياقات الدستورية لإتمام العملية السياسية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في نوفمبر الماضي.