إيران: تضرر 942 مدرسة جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأحد، إن 942 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد تضررت نتيجة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، قدمت فيه معلومات عن المدارس والمنشآت المدنية التي تضررت في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضحت مهاجراني، أن إعادة بناء المدارس المتضررة ستستغرق ما بين شهرين إلى 3 أشهر.

وأضافت أن الهجمات دمّرت 125 ألفا و640 وحدة مدنية، من بينها 100 ألف منزل، و20 ألفا و500 محل تجاري، و339 مركزا صحيا.

وأشارت مهاجراني، إلى أنه من المتوقع أن تستغرق إعادة بناء الوحدات المدنية المتضررة من 3 إلى 24 شهرًا.

ولفتت إلى أن المواطنين الذين تضررت منازلهم في الهجمات يمكنهم الاستفادة من فرص قروض الإسكان لإعادة بناء منازلهم.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.

وفجر الأربعاء الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.



