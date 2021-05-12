بدء تطعيم سائقي التاكسي في شرم الشيخ بلقاحات كورونا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى البدء في تطعيم سائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بكافة المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه من المخطط استهداف تطعيم جميع سائقي التاكسي، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار استكمال تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظة.

وأوضح أنه من المقرر تطعيم جميع العاملين بالمراكب واللنشات البحرية بشرم الشيخ، وذلك حرصا علي صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي، واستعداداً للموسم السياحي.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان، والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء، واللواء خالد متولي، المشرف على مركز العمليات بالمحافظة.

وطالب محافظ جنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة لتسهيلات لحصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

وناشد محافظ جنوب سيناء جميع السائقين بالتعاون مع الفرق الطبية، وإدارة مرور جنوب سيناء والالتزام بالتطعيم حرصًا على صحتهم.