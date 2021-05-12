تتوقع شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب ارتفاع أرباحها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي بنسبة 4ر2% سنويا إلى 3ر2 تريليون ين (1ر21 مليار دولار) رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترنية لصناعة السيارات على مستوى العالم ، وذلك حسبما أعلنت الشركة اليوم الأربعاء .
كما تتوقع الشركة التي تنتج السيارات الهجين بريوس والسيارات الفارهة لكزس نمو أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي بنسبة 8ر13% سنويا إلى 5ر2 تريليون ين، مع ارتفاع قيمة مبيعاتها بنسبة 2ر10% إلى 30 تريليون ين.
وتتوقع مجموعة تويوتا التي تضم أيضا شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز بيع 55ر10 مليون سيارة خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 4ر6% عن العام المالي الماضي.
كانت تويوتا قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار/مارس الماضي أرباحا صافية بقيمة 25ر2 تريليون ين بزيادة نسبتها 3ر10% سنويا، وأرباح تشغيل بقيمة 2ر2 تريليون ين بتراجع نسبته 4ر8% ومبيعات بقيمة 2ر27 تريليون ين بتراجع نسبته 9ر8% سنويا.
وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي زادت مبيعات تويوتا موتور كورب بنسبة 5ر11% سنويا إلى 7ر7 تريليون ين في حين زاد صافي الأرباح بمقدار المثل تقريبا إلى 777 مليار ين في حين سجلت أرباح تشغيل بقيمة 690 مليار ين بزيادة نسبتها 92% سنويا.