 فيديو.. قناة السويس: القناة المزدوجة الجديدة تسمح بمرور 6 سفن - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مايو 2021 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. قناة السويس: القناة المزدوجة الجديدة تسمح بمرور 6 سفن

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 10:35 ص

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على تحسين المجرى الملاحي وتقليل المخاطر والاستفادة من الخبرات والقدرات المتوافرة لديها، لافتًا إلى عمل قناة أخرى في البحيرات المرة بطول 10 كم؛ ليصبح طول قناة السويس الجديدة 82 كم.

 

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن القناة المزدوجة تسمح بزيادة السفن المارة في القناة بعدد 6 سفن، قائلًا إن مخطط تطوير المنطقة الجنوبية يستهدف توسعة 30 كم بحدود 40 مترًا عند السطح وآخر عند القاع.

 

وأشار إلى أن التطوير من المقرر أن ينتهي خلال 24 شهرًا، مؤكدًا أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها للانتهاء منه في أقل من تلك المدة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

ولفت رئيس قناة السويس إلى تنفيذ التوسعة بإمكانيات الهيئة من الكراكات كالكراكة «مهاب مميش» و«حسين طنطاوي» التي يبلغ طول كل منها 47 مترًا، وعرض 23.5 متر، وتعملان لأعماق تتراوح ما بين 8 إلى 35 مترًا، بطاقة 3600 متر مكعب / الساعة.

 

وذكر أن الرئيس السيسي متابع للهيئة بصورة يومية والموضوعات بصورة مستمرة، مؤكدًا أن كل الشركات السبع التابعة للهيئة تعمل في مهام إصلاح وصيانة وبناء السفن.

 

وتابع: «الشركات تحقق نجاحات وأرباحًا الآن، ودشنت المجموعة الأولى من سفن الصيد التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد 34 سفينة بما يوفر فرص عمل للشباب، كما أن الشركات نفذت القاطرات عبدالحميد يوسف ومصطفى محمود من ترسانة بورسعيد، ولانشات المرشدين، هي شركات منتجة وتساعد الهيئة والمجتمع في الخدمات المقدمة».

 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك