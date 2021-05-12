قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على تحسين المجرى الملاحي وتقليل المخاطر والاستفادة من الخبرات والقدرات المتوافرة لديها، لافتًا إلى عمل قناة أخرى في البحيرات المرة بطول 10 كم؛ ليصبح طول قناة السويس الجديدة 82 كم.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن القناة المزدوجة تسمح بزيادة السفن المارة في القناة بعدد 6 سفن، قائلًا إن مخطط تطوير المنطقة الجنوبية يستهدف توسعة 30 كم بحدود 40 مترًا عند السطح وآخر عند القاع.

وأشار إلى أن التطوير من المقرر أن ينتهي خلال 24 شهرًا، مؤكدًا أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها للانتهاء منه في أقل من تلك المدة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس قناة السويس إلى تنفيذ التوسعة بإمكانيات الهيئة من الكراكات كالكراكة «مهاب مميش» و«حسين طنطاوي» التي يبلغ طول كل منها 47 مترًا، وعرض 23.5 متر، وتعملان لأعماق تتراوح ما بين 8 إلى 35 مترًا، بطاقة 3600 متر مكعب / الساعة.

وذكر أن الرئيس السيسي متابع للهيئة بصورة يومية والموضوعات بصورة مستمرة، مؤكدًا أن كل الشركات السبع التابعة للهيئة تعمل في مهام إصلاح وصيانة وبناء السفن.

وتابع: «الشركات تحقق نجاحات وأرباحًا الآن، ودشنت المجموعة الأولى من سفن الصيد التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد 34 سفينة بما يوفر فرص عمل للشباب، كما أن الشركات نفذت القاطرات عبدالحميد يوسف ومصطفى محمود من ترسانة بورسعيد، ولانشات المرشدين، هي شركات منتجة وتساعد الهيئة والمجتمع في الخدمات المقدمة».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وعدد من الوزراء والمسؤولين.