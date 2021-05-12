أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء، الأربعاء، رفع حالة الطوارئ، في جميع مستشفيات المحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأربعاء، إنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم، وتجهيز غرف العمليات، لمواجهة الحالات الطارئة التي تصل إلى المستشفيات خلال فترة العيد.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة، إلى جانب رفع حالة الطوارئ أيضًا بمرفق الإسعاف بالمحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع عدد من كليات الطب في 4 جامعات مصرية.
تأتي استعدادات مستشفيات المحافظة وسط استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته على قطاع غزة واللد والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وغيرها من المناطق.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم في حالة خطرة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.