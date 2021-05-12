أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء، الأربعاء، رفع حالة الطوارئ، في جميع مستشفيات المحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأربعاء، إنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم، وتجهيز غرف العمليات، لمواجهة الحالات الطارئة التي تصل إلى المستشفيات خلال فترة العيد.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة، إلى جانب رفع حالة الطوارئ أيضًا بمرفق الإسعاف بالمحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع عدد من كليات الطب في 4 جامعات مصرية.

تأتي استعدادات مستشفيات المحافظة وسط استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته على قطاع غزة واللد والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وغيرها من المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم في حالة خطرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.