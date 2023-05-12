السعودية وأمريكا: محادثات جدة ستركز على التوصل لوقف إطلاق النار بالسوادن لمدة تصل لـ10 أيام

أعلنت السعودية والولايات المتحدة عن توقيع الجيش وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" "يسر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن تعلنا أنه في (11مايو 2023م) في جدة، المملكة العربية السعودية، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، يقر إعلان الالتزام التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين".



وأضافت "واس": "وسيوجه إعلان الالتزام نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام".



وتابعت: "عقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة، ستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي".



وأوضحت "واس": "تماشياً مع النهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة ـ مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين ـ بشأن وقف دائم للأعمال العدائية ، وبالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات".



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، لم يكن من الممكن التفاوض على وقف إطلاق النار لعدة أيام، في البداية، بيد أن ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان، فولكر بيرتس، قال إنه "من المتوقع أن يتم ذلك في وقت لاحق من اليوم الجمعة وغدا السبت".



وقال بيرتس إن "فرص النجاح أعلى هذه المرة، مقارنة باتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، والتي كان نادرا ما يتم الالتزام بها".



وتحدث بيرتس، المتواجد حاليا في مدينة بورتسودان، عبر الفيديو من السودان، التي مزقتها الحرب، في إحاطة إعلامية للأمم المتحدة في جنيف.



وقال بيرتس إن "الجانبين اعتقدا أنهما يمكنهما كسب اليد العليا، ولكن على الرغم من ذلك، تأكدا أن القتال يمكن أن يستمر لفترة طويلة وأن يسبب أضرارا هائلة".



وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان اليوم الجمعة، أن 82 ألف طفل فروا إلى الدول المجاورة فيما نزح حوالي 368 ألف آخرين حديثا داخل السودان.



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل: "الصراع الوحشي في السودان له تأثير كارثي على الأطفال".



وتابعت بالقول إن "الآلاف يعانوا من جراء الأحداث المؤلمة، مشيرة إلى أن "وضعهم لا يزال محفوفا بالمخاطر".



يُشار إلى أن السعودية تستضيف محادثات منذ السبت الماضي بين طرفي الصراع الذي اندلع في الخامس عشر من الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة السودانية، قُتل أكثر من 500 شخص في السودان حتى الآن، بيد أن المراقبين يقولون إن "العدد الحقيقي من المحتمل أن يكون أكثر بكثير".