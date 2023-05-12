بوركينا فاسو تكمل عقد الرباعي الأفريقي المتأهل لمونديال الناشئين

أكمل منتخب بوركينافاسو عقد المنتخبات الإفريقية المتأهلة لنهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، عقب تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا 2 /1 مساء الخميس، في ختام دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالجزائر.

وفي قوت سابق من يوم الخميس تغلبت مالي على الكونغو بثلاثية نظيفة لتلتحق بالسنغال والمغرب في المربع الذهبي للكان، وهي المنتخبات التي حجزت مقعدها أيضا في المونديال.

وعلى ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، فاجأ منتخب بوركينافاسو نظيره النيجيري الذي كان متحكما في الكرة، بثنائية أبو بكر كمارا في الدقيقتين 45 و57 من ركلة جزاء.

ونجح منتخب نيجيريا في تقليص النتيجة في الدقيقة 67 عن طريق مهاجمه أبو بكر عبد اللاهي، لكن ذلك لم يكن كافيا له لتعديل النتيجة.

وفي الدور نصف النهائي المقرر الأحد المقبل، تلتقي بوركينافاسو مع السنغال، وتلعب المغرب مع مالي.