رواد الباخرة Pacific world يتجولون بالحنطور لزيارة الأماكن الأثرية في بورسعيد

قام رواد الباخرة السياحية Pacific world، بزيارة عدد من الأماكن الأثرية والترفيهية بمحافظة بورسعيد، كما حرصوا على التجول في شوارع الباسلة من خلال ركوب الحنطور.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية Pacific world لمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تغادر السفينة اليوم متوجهة إلى ميناء "سانتورينى" باليونان.

جدير بالذكر أن ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل أمس، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 ركاب و661 بحارا من مختلف الجنسيات، في أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، ويقوم مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة اليوم والعوده مساء نفس اليوم.

وقام السائحون، فور وصولهم، بجولة سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، والممشى السياحي، بنطاق حى الشرق، فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي لبورسعيد، والمعالم السياحية المميزة لمدينة بورسعيد.