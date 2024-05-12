محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية

تسلم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، دليل تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة القليوبية والذي يأتي في إطار التكليف الرئاسي بأهمية تصميم وتنفيذ الهوية البصرية لكل المحافظات المصرية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الاسكان بالقليوبية.

وفي كلمته، وجه المحافظ الشكر لرئيس جامعة بنها على الدعم المتواصل من الجامعة لأجهزة المحافظة في المجالات المختلفة.

واستعرض المحافظ، مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة، موضحا أننا نستهدف وضع تصور شامل في كل الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الإعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة.

ولفت إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق، حيث إن المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة، سواء من خلال تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وأيضا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشى سياحي على النيل ببنها.

من جانبه أعرب رئيس جامعة بنها، عن سعادته بالاستعانة بفريق من أساتذة كليات الجامعة في لجنة تشكيل الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، موضحا أن تصميم الهوية البصرية للمحافظة يعني تطوير شامل وكامل في جميع أرجائها بما يتوافق مع مكانتها بحكم تاريخها الكبير وموقعها الجغرافي المتميز .

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة جامعة بنها تسعى جاهدة دائما لتسخير كل إمكانياتها لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين جميع المجالات.



