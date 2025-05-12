إسرائيل تعلن رغبتها في تحسين العلاقات مع السلطات السورية الجديدة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل تسعى إلى إقامة «علاقات جيدة» مع الحكومة الجديدة في دمشق، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس أن القوات الإسرائيلية استعادت رفات الرقيب أول تسفي فيلدمان، الذي فُقد خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.

وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي في القدس عمّا إذا كانت إسرائيل تلقت مساعدة من الحكومة السورية في مهمة الاستعادة، وإذا ما كانت هناك تحالفات متنامية مع دمشق في ظل تقارير عن محادثات غير مباشرة، قال ساعر: «يبدو أن هذا السؤال يجب توجيهه إلى مكتب رئيس الوزراء».

وأضاف، وفقاً لما نقله موقع «تلفزيون سوريا»، عن صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل»: «مع ذلك، نرغب في إقامة علاقات جيدة. نرغب في تحقيق الاستقرار. لدينا، بطبيعة الحال، مخاوف أمنية، وهذا أمر مفهوم».

وأشار إلى أن لإسرائيل أسباباً تدعو إلى «الشك في النظام الحالي» في سوريا، لا سيما بسبب «بعض التحركات المتعلقة بالأقليات في البلاد».

وتابع ساعر، قائلاً: «لكن نوايانا طيبة.. نحن نريد الأمن والاستقرار، هذا هو طموحنا».

ووفق الصحيفة، تُعدّ تصريحات ساعر هذه تحولاً في النبرة مقارنةً بالخطاب القاسي الذي تبنّاه سابقاً لوصف الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته.

وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع الماضي، إن دولة الاحتلال قصفت سوريا أكثر من 20 مرة خلال الأسبوع الماضي بذريعة حماية الأقليات.

وكشف الرئيس السوري عن مفاوضات غير مباشرة جارية مع إسرائيل تهدف إلى التهدئة ووقف الانتهاكات، مشيراً إلى أن سوريا تتحدث مع كل الدول التي تتواصل مع إسرائيل للضغط عليها.