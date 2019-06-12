السجن 10 سنوات لربة منزل«فقعت» عين جارتها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 17619 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لتعديها على جارتها وفقء عينها بسبب لهو الأطفال بقرية "كفر الزقازيق" البحري.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "آمال.ص.ج.ب" 32 سنة، ربة منزل، مُقيمة بكفر "الزقازيق البحري" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، تتهم فيه جارتها "مزايا.ج.ب" بالتعدي عليها وإصابتها بعاهة مستديمة في عينها، إثر مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، ما تسبب في فقء عينها اليمنى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.