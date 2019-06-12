موقع استخباراتي أفريقي: كوت ديفوار تحبط هجمات في العاصمة التجارية أبيدجان

أحبطت السلطات في كوت ديفوار وهيئة الاستخبارات الفرنسية سلسلة من الهجمات المقررة التي استهدفت فندقا وقاعدة عسكرية فرنسية في العاصمة التجارية، أبيدجان، طبقا لما ذكره موقع استخباراتي أفريقي (أفريقيا انتليجنس).

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن فندق "نوفوتيل"، الذي تملكه شركة "أكور إس.إيه" الفرنسية متعددة الجنسيات والواقع في منطقة "بلاتو" التجارية كان واحدا من المواقع التي استهدفتها جماعة "كتيبة ماسينا" وهي جماعة لها صلات بتنظيم القاعدة الذي يعمل في مالي وبوركينا فاسو، طبقا للمنشور الذي جاء في موقعه الالكتروني، دون الكشف عن كيفية حصوله على المعلومات.