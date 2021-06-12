وزير الصحة الألماني يطالب بخفض الاعتماد على الصين

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان بالتقليل من الاعتماد على الصين كأحد الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا.

وخلال حضوره فعاليات " يوم الشركة العائلية الألمانية"، قال الوزير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يصبح أكثر استقلالية وألا يعتمد على شركات رقمية وكيانات احتكارية جديدة نشأت في هذا المجال.

وأضاف شبان: "يظهر هذا الأمر بصورة أكبر كثيرا بالنظر إلى الصين، وإذا كنا واجهنا شيئا مؤلما حقا في هذه الجائحة، فهو الاعتماد المفرط على الصين، ونحن مستقلون للغاية عن الصين كمصنعين لمنتجات معينة ضرورية لحياتنا، وهي بأصدق معنى للكلمة المواد الفعالية للأدوية، لكننا نعتمد بشكل مفرط على الصين كسوق للمبيعات، وهذا لا يزال نقاشا أكثر إيلاما بشكل كبير، إذ أنه إذا لم تشتر الصين سيارات، فستتوقف عجلة الإنتاج في فولفسبورج".

وطالب شبان بإجراء نقاش مجددا عن دور الدولة في الاقتصاد بوجه عام موضحا أنه لا يعني في هذا الصدد الدولة القوية بمفهومها البيروقراطي والتي تلزم بإصدار فواتير لكل عملية تجارية بل يعني الدولة القوية كدولة خادمة ودولة حماية وليست كدولة مقيدة والتي تدعي أنها تعرف كل شيء بصورة أفضل.