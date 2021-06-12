أجرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، اتصالاً هاتفيًا بالشاب المصري "نور التميمي" المقيم بمدينة بلوفديف في بلغاريا صاحب قصة نجاح ومروءة هناك، وذلك انطلاقا من دور وزارة الهجرة في الاهتمام بالمصريين بالخارج ورعايتهم والاحتفاء بعطائهم.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم السبت، أن السفيرة نبيلة مكرم أعربت خلال الاتصال عن فخرها بـ"نور التميمي" وبمروءته، وقالت له: "أنت تقدم نموذجًا مضيئًا في الخارج عن صورة المصريين الحقيقية ومواقفهم الإيجابية وعاداتهم الأصيلة"، مؤكدة أنه يضرب مثالا في المثابرة والكفاح يحتذى به لدى أقرانه من الشباب المصريين.

من جانبه، قال التميمي: "إن مروءتي وشهامتي نابعة من أصلي المصري، ولنا في الرئيس عبدالفتاح السيسي قدوة خاصة فيما فعله مع أشقائنا الفلسطينيين في غزة مؤخرًا"، مشددًا على أن كل مصري بالخارج عليه أن يبذل قصارى جهده في تحسين صورة وطنه حول العالم.

و"نور التميمي" شاب مصري سافر إلى بلغاريا منذ سنوات لدراسة تاريخ الموسيقى العالمية ثم استقر هناك في مدينة بلوفديف، وصار التميمي حديثها بعد أن تصدى لمالك مطعم هناك قام بالاعتداء على بائع بلغاري بسيط يدعى "ميتكو"، ومنذ ذلك الحين وأصبح التميمي حديث وسائل الإعلام البلغارية ومحط أنظارها.